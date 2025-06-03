Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Під ним загинули люди: росіяни підірвали залишки зруйнованого мосту на Брянщині

Спати в російському потязі безпечно тільки головою до дверей

"Російські залізниці" рекомендують пасажирам плацкартів обирати положення під час сну у потягах так, щоб голова була розташована ближче до дверей або виходу з купе, а не до вікна. Така порада з'явилася після обвалу мосту в Брянській області, який призвів до загибелі й травмування людей.

Водночас у Федеральній пасажирській компанії, дочірній структурі РЖД, заявили, що офіційні інструкції для провідників залишилися без змін

Нагадаємо, у Брянській області ввечері 31 травня міст упав на пасажирський потяг Москва – Климово. Локомотив і кілька вагонів зійшов з рейок. Відомо про 7 загиблих та понад 70 постраждалих.

Пізніше стало відомо, що росіяни підірвали залишки мосту наступного дня, бо не змогли зробити нічого іншого для розчищення шляху.

Ще одна аварія на залізниці в Росії: у Курський області у ніч проти 1 червня під вантажним локомотивом обвалився міст. Частина потягу впала на автомобільну дорогу і розпочалося загоряння тепловоза. Відомо про трьох постраждалих. За попередньою інформацією, причиною інциденту може бути підрив.