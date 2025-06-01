Деталі передає 24 Канал. Відомо, що на Брянщині в ДТП з поїздом загинули люди та було багато поранених.

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Що стало з мостом у Брянській області, який обвалився

Кореспонденти російських ЗМІ повідомили, що слід було розчистити шлях. А тому "шляхом контрольованого підриву" зруйнували залишки мосту.

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Про аварію відомо, що в момент інциденту мостом їхали фура та легкові авто. А під мостом ішов потяг Москва – Климово із пасажирами.

Локомотив і кілька вагонів зійшли з рейок. Людей витягали через вікна, ті просили про допомогу.

Машиніст і ще 6 людей загинули. Поранених – понад 70. Немовля у важкому стані доправили гелікоптером у Москву.

Цікаво, що Слідчий комітет кваліфікував подію як диверсію. Деякі російські пабліки писали, що опори мосту могли підірвати. Про це говорив і губернатор. Та згодом слово "диверсія" зникло з сайту СК.

Офіційно мовиться, що у Брянській області "відбулося обвалення конструкції автомобільного мосту, уламки якого впали на пасажирський потяг, що проходив під ним".

Щодо іншої аварії з мостом, у Курській області, Слідчий комітет вважає, що "залізничний потяг упав з пошкодженого мосту на автодорогу".