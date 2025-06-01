Детали передает 24 Канал. Известно, что на Брянщине в ДТП с поездом погибли люди и было много раненых.

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Что стало с мостом в Брянской области, который обрушился

Корреспонденты российских СМИ сообщили, что следовало расчистить путь. А потому "путем контролируемого подрыва" разрушили остатки моста.

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Об аварии известно, что в момент инцидента по мосту ехали фура и легковые авто. А под мостом шел поезд Москва – Климово с пассажирами.

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Людей вытаскивали через окна, те просили о помощи.

Машинист и еще 6 человек погибли. Раненых – более 70. Младенца в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Москву.

Интересно, что Следственный комитет квалифицировал произошедшее как диверсию. Некоторые российские паблики писали, что опоры моста могли взорвать. Об этом говорил и губернатор. Но впоследствии слово "диверсия" исчезло с сайта СК.

Официально говорится, что в Брянской области "произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на пассажирский поезд, проходивший под ним".

Относительно другой аварии с мостом, в Курской области, Следственный комитет считает, что "железнодорожный поезд упал с поврежденного моста на автодорогу".