Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Росіяни мали успіхи на Сіверському, Новопавлівському та Покровському напрямках і в районі Добропілля, а українські захисники – на півночі Сумської області та заході Запоріжжя, а також, ймовірно, у напрямку Лимана й Великомихайлівки.

Дивіться також Понад 170 боєзіткнень, найбільше – під Покровськом: карта бойових дій 28 вересня

Що відбувається на лінії зіткнення?

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Про це свідчать геолокаційні дані від 26 вересня. Захисники повернули позиції на північний схід від Кіндратівки, однак росіяни продовжили атакувати на Сумщині та Курщині.

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Противник атакував на північний схід від Харкова – поблизу Вовчанська, Тихого та Синельникового. Окрім того, він продовжив наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука, поблизу Мілового та Хатнього, але не просунувся вперед.

Російські війська також продовжили зусилля з наступу на Куп'янському напрямку, але безрезультатно.

Ворог атакував безпосередньо під Куп'янськом, на північний схід від Борової – у напрямку Богуславки, на південний схід від Борової – поблизу Греківки.

Українці нещодавно утримали позиції або просувались у напрямку Лимана.

Геолокаційні кадри за 27 вересня свідчать про те, що російські заяви про захоплення східної частини Новоселівки (на північний захід від Лимана) є неправдивими, а українські війська утримали позиції або просунулися вперед у цьому районі.

Що змінилося на фронті 27 вересня: дивіться на картах

Окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри за 27 вересня підтвердили просування загарбників на північний схід від Дронівки, що на північний захід від Сіверська. Ворог атакував саме місто Сіверськ, у напрямку Дронівки, поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та Федорівки.

Попри продовження наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка , там росіяни підтвердженого прогресу не досягли.

, там росіяни підтвердженого прогресу не досягли. Противник нещодавно просунувся в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри за 26 вересня свідчать про просування окупантів на схід Дорожнього, що на південний схід від Добропілля. Натомість опубліковані 27 вересня знімки підтверджують незначні успіхи росіян на захід від Котлиного, що на південний захід від Покровська.

Ворог просунувся на Новопавлівському напрямку.

Опублікований 27 вересня відеозапис з геолокацією свідчить про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Іванівки, що на південний захід від Новопавлівки.

Українці нещодавно утримали позиції або просувались у напрямку Великомихайлівки.

Геолокаційні кадри за 27 вересня свідчать про те, що заяви Росії про утримання російськими військами позицій на північний захід від Олександрограда (на північний схід від Великомихайлівки) є неправдивими, а українські війська утримували позиції або просувалися в цьому районі.

Росіяни не просунулися вперед на сході Запорізької області, але українські оборонці мали успіхи на заході регіону.

Опубліковані 22 вересня геолокаційні кадри підтвердили відновлення українських позицій на південь від Малої Токмачки, що на південний схід від Оріхова.

Окупанти продовжили наступальні операції в Херсонській області, зокрема поблизу Антонівського мосту.

Війна в Україні: останні новини