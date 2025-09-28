Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели успехи на Северском, Новопавловском и Покровском направлениях и в районе Доброполья, а украинские защитники – на севере Сумской области и западе Запорожья, а также, вероятно, в направлении Лимана и Великомихайловки.
Что происходит на линии соприкосновения?
- Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.
Об этом свидетельствуют геолокационные данные от 26 сентября. Защитники вернули позиции на северо-восток от Кондратовки, однако россияне продолжили атаковать на Сумщине и Курщине.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Противник атаковал на северо-восток от Харькова – вблизи Волчанска, Тихого и Синельниково. Кроме того, он продолжил наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука, вблизи Мелового и Хатнего, но не продвинулся вперед.
- Российские войска также продолжили усилия по наступлению на Купянском направлении, но безрезультатно.
Враг атаковал непосредственно под Купянском, северо-восточнее Боровой – в направлении Богуславки, юго-восточнее Боровой – вблизи Грековки.
- Украинцы недавно удержали позиции или продвигались в направлении Лимана.
Геолокационные кадры за 27 сентября свидетельствуют о том, что российские заявления о захвате восточной части Новоселовки (северо-западнее Лимана) являются ложными, а украинские войска удержали позиции или продвинулись вперед в этом районе.
- Оккупанты недавно продвинулись на Северском направлении.
Геолокационные кадры за 27 сентября подтвердили продвижение захватчиков на северо-восток от Дроновки, что на северо-запад от Северска. Враг атаковал сам город Северск, в направлении Дроновки, вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Переездного и Федоровки.
- Несмотря на продолжение наступательных операций в тактическом районе Константиновка-Дружковка, там россияне подтвержденного прогресса не достигли.
- Противник недавно продвинулся в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении.
Геолокационные кадры за 26 сентября свидетельствуют о продвижении оккупантов на восток Дорожного, что на юго-восток от Доброполья. Зато опубликованные 27 сентября снимки подтверждают незначительные успехи россиян к западу от Котлиного, что на юго-запад от Покровска.
- Враг продвинулся на Новопавловском направлении.
Опубликованная 27 сентября видеозапись с геолокацией свидетельствует о том, что российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Ивановки, что на юго-запад от Новопавловки.
- Украинцы недавно удержали позиции или продвигались в направлении Великомихайловки.
Геолокационные кадры за 27 сентября свидетельствуют о том, что заявления России об удержании российскими войсками позиций к северо-западу от Александрограда (к северо-востоку от Великомихайловки) являются ложными, а украинские войска удерживали позиции или продвигались в этом районе.
- Россияне не продвинулись вперед на востоке Запорожской области, но украинские защитники имели успехи на западе региона.
Опубликованные 22 сентября геолокационные кадры подтвердили восстановление украинских позиций к югу от Малой Токмачки, что к юго-востоку от Орехова.
- Оккупанты продолжили наступательные операции в Херсонской области, в частности вблизи Антоновского моста.
- Ночью 28 сентября враг массированно атаковал Украину 643 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев, там погибло по меньшей мере 4 человека. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили "Шахеды", ракеты "Кинжал", Х-101, "Калибр" и тому подобное.
- По данным Генштаба ВСУ, в течение 27 сентября на фронте зафиксировано 173 боестолкновения, больше всего вражеских атак – на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Также противник совершил 5 118 обстрелов.
- В свою очередь защитники ликвидировали еще 1110 оккупантов. Теперь общие потери личного состава страны-агрессора – около 1 108 510.