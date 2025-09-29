Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).
Як змінилася ситуація на фронті 29 вересня?
- ЗСУ утримували позиції або просувалися на півночі Сумської області, пишуть аналітики. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 вересня, свідчать про те, що заяви Росії про захоплення позицій на південний схід від Андріївки (на північ від міста Суми) є хибними.
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, на Куп'янському та на Боровському напрямках, але не просунулися вперед.
- Армія Росії 28 вересня продовжила також наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але підтвердженого прогресу не досягла.
- Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південь від Зарічного (на захід від Лимана).
- Загарбники продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Ворожа армія продовжила наступальні операції на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та в тактичному районі Добропілля, однак прогресу не досягла.
- Також наступальні операції ворог продовжив і на Покровському напрямку, але прогресу досягти не вдалося.
- Російські вояки просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Філії (на південь від Новопавлівки).
- Кремлівські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Війська Росії також продовжили наступальні операції на сході та заході Запорізької області, але теж не досягли прогресу.
- Ворожа армія продовжувала наступальні операції й на Херсонському напрямку 27 та 28 вересня, але не просунулася вперед.
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом 27 вересня на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнень. За даними Генштабу, найгарячіше було на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також понад десяток атак відбулося і на Лиманському й Торецькому напрямках.
До слова, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов прокоментував 24 Каналу повідомлення у мережі про 3 "котли" для російських загарбників під Покровськом. Спікер наголосив, що говорити про оточення противника та "котли" зарано.
Додамо, що аналітики DeepState пізно ввечері 27 вересня оновили карту. За їхніми даними, російська армія просунулася поблизу Новоіванівки, Калинівського та в Удачному.