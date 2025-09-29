Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Протягом 27 вересня на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнень. За даними Генштабу, найгарячіше було на Покровському та Новопавлівському напрямках. Також понад десяток атак відбулося і на Лиманському й Торецькому напрямках.

До слова, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов прокоментував 24 Каналу повідомлення у мережі про 3 "котли" для російських загарбників під Покровськом. Спікер наголосив, що говорити про оточення противника та "котли" зарано.