Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 11 армейский корпус.

Смотрите также Инженеры из Львова создали уникальную батарею, что позволяет дронам долететь до Белгородщины: как это повлияет на войну

Какая ситуация в Ямполе сейчас?

В ВСУ отметили, что одной из целей россияне определили улучшение тактического положения в районе населенного пункта Ямполь. В ответ Силы обороны сосредоточили необходимые силы, чтобы не допустить этого.

11 армейский корпус отметил, что сообщения о якобы продвижении оккупантов в Ямполе являются ложными. Таким образом россияне хотят посеять панику и дезинформировать население.