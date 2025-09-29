Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Наступальні операції окупантів, просування армії Росії на фронті: звіт і карти ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 7 боєзіткнень. Ворожа армія завдала 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснила 179 обстрілів, зокрема 8 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 3 боєзіткнення. Сили оборони зупинили штурмові дії противника поблизу Куп'янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили 8 наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 2 боєзіткнення – загарбницькі війська намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку армія Кремля здійснила 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

ЗСУ відбивали штурми ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворожа армія вчора здійснила 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби росіян просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник 2 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Ситуація на полі бою: останні новини