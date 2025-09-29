Значну ділянку територій змогли зачистити від російських ДРГ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського генерала.

Які успіхи є?

Олександр Сирський провів з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки спланованим діям частина підрозділів росіян опинилася в оточенні. Вдалося звільнити деякі ділянки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів,

– ідеться у повідомленні.

Головком додав, що на місцях визначив завдання та віддав вказівки стосовно підвищення ефективності ударів по ворогу. Також ухвалив необхідні рішення для "забезпечення частин і підрозділів", які перебувають на фронті.

Що цьому передувало?