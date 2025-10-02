Холодное время года значительно укрепляет позиции наших защитников, тогда как враг испытывает абсолютный провал. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Что сказал Трегубов о прошлом зимнем наступлении россиян?

Прошлая зима является хорошим примером провальной кампании врага.

Они решили атаковать зимой - там был провал, абсолютный провал. Поэтому в этом плане скорее положительные новости,

– говорит Трегубов.

Как отмечает спикер, спрогнозировать потенциальное продвижение в сторону Константиновки трудно. Все зависит от ряда факторов, в частности их смелости, подготовленности и мобилизационного ресурса.

Что известно о планах россиян?

Ранее начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов отмечал, что российские силы будут продолжать наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, стремясь выполнить задачу высшего руководства – их полной оккупации.

По словам Гнатова, события на Покровском направлении определят характер действий врага и на других участках фронта. Погода играет свою важную роль – осадки сделают местность менее проходимой и существенно ограничат маневренность войск.

Какая ситуация на фронте сейчас?