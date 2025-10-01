Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.

Какие сейчас планы российских войск?

Андрей Гнатов отметил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, противник продолжает активно штурмовать позиции украинских войск на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5 – 6 раз.

Сейчас наступательные действия ведутся вдоль всей линии фронта на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем достигает 160 – 190 штурмов в сутки.

Гнатов подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация сохраняется на востоке Украины, где российские войска имеют значительное преимущество. При поддержке авиации, артиллерии и широкого применения ударных БпЛА противник пытается установить контроль над Часовым Яром и Торецком. Также враг стремится создать условия для блокирования Константиновки с нескольких направлений и охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

В общем, несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и техники, россияне не отказываются от наступательных действий.

От развития событий на главном направлении, то есть Покровском, будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском. Конечно же, погода тоже сыграет определенную роль, потому что осадки значительно уменьшат проходимость местности, а соответственно – и маневренность войск,

– объяснил начальник Генштаба ВСУ.

Гнатов считает, что российские силы будут продолжать наступательную операцию для достижения цели, поставленной высшим военно-политическим руководством. Речь идет о полном захвате Донецкой и Луганской областей.

Также, по словам Гнатова, можно прогнозировать, что основные усилия будут сосредоточены на Покровском и Добропольском направлениях.

Что сейчас происходит на фронте?