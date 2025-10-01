Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.

Які зараз плани російських військ?

Андрій Гнатов зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. За його словами, противник продовжує активно штурмувати позиції українських військ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах і засобах у 5 – 6 разів.

Наразі наступальні дії ведуться вздовж усієї лінії фронту на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому сягає 160 – 190 штурмів на добу.

Гнатов підкреслив, що найбільш напружена ситуація зберігається на сході України, де російські війська мають значну перевагу. За підтримки авіації, артилерії та широкого застосування ударних БпЛА противник намагається встановити контроль над Часовим Яром і Торецьком. Також ворог прагне створити умови для блокування Костянтинівки з кількох напрямків та охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Загалом, попри значні втрати особового складу, озброєння та техніки, росіяни не відмовляються від наступальних дій.

Від розвитку подій на головному напрямку, тобто Покровському, буде залежати характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому. Звичайно ж, погода теж зіграє певну роль, тому що опади значно зменшать прохідність місцевості, а відповідно – і маневреність військ,

– пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

Гнатов вважає, що російські сили продовжуватимуть наступальну операцію для досягнення мети, поставленої вищим військово-політичним керівництвом. Йдеться про повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Також, за словами Гнатова, можна прогнозувати, що основні зусилля будуть зосереджені на Покровському та Добропільському напрямках.

