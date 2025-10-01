Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Як змінилася ситуація на фронті 1 жовтня?

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Водночас загарбницькі війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але тут вони також не досягли прогресу.

Як українські, так і російські війська, нещодавно просунулися на Борівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно повернули собі Дружелюбівку (на південний схід від Борової). Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 вересня, показують, що окупанти незначно просунулися на південно-східній околиці Греківки (на південний схід від Борової).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

ЗСУ та російська армія нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно повернули позиції на схід від Карпівки (на північний захід від Лимана).

А геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, вказують на те, що підрозділи 67-ї мотострілецької дивізії Росії нещодавно захопили позиції у західному Зарічному (на північний схід від Лимана).

Російські війська також нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Вказується, що вони просунулися на північний схід від Дронівки (на північ від Сіверська).

Просування ворог має і в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи від 29 вересня свідчать про те, що окупанти просунулися до берега водойми на схід від Софіївки (на південний захід від Дружківки).

30 вересня армія противника продовжила наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягла.

ЗСУ нещодавно утримували позиції або просувалися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 вересня, свідчать про те, що заяви Кремля про захоплення позицій у північній частині Удачного (на південний захід від Покровська) є хибними, і що Сили оборони України утримують позиції або просуваються в цьому районі.

До слова, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов нещодавно прокоментував 24 Каналу повідомлення у мережі про 3 "котли" для російських загарбників під Покровськом. Спікер наголосив, що говорити про оточення противника та "котли" зарано. "Не будемо настільки забігати наперед. Є, скажімо так, декілька місць, де росіян добре притисли", – додав він.

Кремлівська армія продовжила також наступальні операції на Новопавлівському та на Великомихайлівському напрямках, але не просунулися вперед.

Ворог продовжив наступальні дії і на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.

Така ж ситуація в противника і на Херсонському напрямку.

