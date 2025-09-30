Про таке повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ, передає 24 Канал.

Як спецпризначенці вдарили по окупантах на Слобожанщині?

Під щільним вогнем артилерії та дронів противника українські піхотні підрозділи під супроводом операторів дронів просунулися на позиції, які тривалий час утримували окупанти.

Зверніть увагу! Під час операції бійці змогли захопити телефони знищених російських солдатів. У них містилися скарги та невдоволення окупантів через брак постачання, відсутність ротацій та загальну дезорганізацію війська.

Перед фінальною фазою зачистки військові провели ретельну підготовку.

Так, оператори дронів 73-го центру разом із підрозділами БпЛА та артилерією систематично знищували ворожі позиції, перешкоджаючи поповненню боєприпасів, продовольства та ротації особового складу.

Ослаблені й деморалізовані росіяни намагалися відступити через штурм українських військових, забираючи тіла своїх загиблих.

До слова, про низький моральний дух окупантів та їхні реакції на успішні дії українських військових свідчать і неодноразові перехоплення розмов розвідниками. Так, днями росіяни скаржилися на атаку українських безпілотників, що підірвали міст в Бєлгородській області.

Проте всі спроби ворога були марними, адже тіла російських солдатів залишилися розкиданими або складеними в мішки на території.

