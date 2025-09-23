Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки, передає 24 Канал.

Що відомо про знищення російського мосту?

Українські ударні безпілотники знищили міст у Бєлгородській області Росії.

Відомо, що цю переправу окупанти використовували для логістичних потреб, зокрема транспортування техніки та військових на фронт.

Міст, розташований поблизу селища Старосельцево, слугував російській армії для забезпечення постачання.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову, в якій місцевий житель розповідає про атаку. За його словами, міст атакували за допомогою дрона, начиненого вибухівкою.

Російські солдати скаржаться на удар українських безпілотників / Перехоплення ГУР

Інші успішні операції ГУР