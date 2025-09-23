Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки, передає 24 Канал.
Що відомо про знищення російського мосту?
Українські ударні безпілотники знищили міст у Бєлгородській області Росії.
Відомо, що цю переправу окупанти використовували для логістичних потреб, зокрема транспортування техніки та військових на фронт.
Міст, розташований поблизу селища Старосельцево, слугував російській армії для забезпечення постачання.
Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову, в якій місцевий житель розповідає про атаку. За його словами, міст атакували за допомогою дрона, начиненого вибухівкою.
Російські солдати скаржаться на удар українських безпілотників / Перехоплення ГУР
Інші успішні операції ГУР
Українські спецпризначенці з ГУР активно знищують російські війська на Лиманському та Запорізькому напрямках. 23 вересня розвідники оприлюднили відео, на якому зафіксовано удари по ворожій техніці, системах протиповітряної оборони, логістичних маршрутах і укриттях.
У неділю, 21 вересня, бійці спецпідрозділу "Примари" провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, знищивши два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це стало першим в історії ураженням літаків цього типу.
Також безпілотники підрозділу "Примари" уразили в Криму три гелікоптери Мі-8 та радіолокаційну станцію "Небо-У". ГУР опублікувало відеозапис операції та світлини уламків знищеної російської техніки.