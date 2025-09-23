Відповідне відео захисники опублікували у вівторок, 23 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Дивіться також "Не всі будуть дронщиками": історії піхотинців, які б'ються на Лиманському напрямку
Як ГУРівці знищують росіян на Запоріжжі?
Спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР "роздають вогню" з усіх наявних засобів на Лиманському напрямку та Запорізькому фронті.
Минулого тижня під ударом українських розвідників опинилися ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії та укриття, а також дрони різних типів.
Бойова робота воїнів ГУР: дивіться відео
(Обережно, 18+! Присутній чутливий контент)
Усе вороже – дуже добре спалахує і згорає. Збройна боротьба триває!
– написали військові.
До слова, у коментарі 24 Каналу сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповів, що ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Окупанти постійно намагаються атакувати, лізучи вперед невеликими групами. Окрім того, збільшилася кількість "дронів-ждунів", які ускладнюють логістику оборонців – евакуацію, доставку піхоти до позицій, зміну ротацій.
Втрати ворога на війні проти України: останні новини
- За минулу добу, 22 вересня, Сили оборони України ліквідували ще 1 010 окупантів. Тепер загальні втрати особового складу Росії – близько 1 103 580 осіб.
- За словами начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, щодня ворог зазнає великих втрат, однак має можливість поповнювати ресурси й людський запас.
- Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили російський ударний БпЛА "Форпост" вартістю близько 7 мільйонів доларів.