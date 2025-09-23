Відповідне відео захисники опублікували у вівторок, 23 вересня. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР "роздають вогню" з усіх наявних засобів на Лиманському напрямку та Запорізькому фронті.

Минулого тижня під ударом українських розвідників опинилися ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії та укриття, а також дрони різних типів.

Бойова робота воїнів ГУР: дивіться відео

(Обережно, 18+! Присутній чутливий контент)

Усе вороже – дуже добре спалахує і згорає. Збройна боротьба триває!

– написали військові.

До слова, у коментарі 24 Каналу сержант 3-ї роти 3-го батальйону 63 ОМБр "Фортовий" розповів, що ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Окупанти постійно намагаються атакувати, лізучи вперед невеликими групами. Окрім того, збільшилася кількість "дронів-ждунів", які ускладнюють логістику оборонців – евакуацію, доставку піхоти до позицій, зміну ротацій.

