Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.
Як захисники знищили гармату ворога?
У вівторок, 23 вересня, українські захисники повідомили, що знищили артилерійську систему ворога.
ВМС ЗС України знищено гармату "Гіацинт-Б" противника. Продовжуємо наближати перемогу,
– написали у ВМС.
Українські воїни показали момент атаки на гармату: дивіться відео ВМС
Варто зауважити, що "Гіацинт-Б" – це радянська причіпна артилерійська система калібру 152 міліметри. Вона має одну з найбільших дальностей стрільби (40 кілометрів активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем аналогічного калібру.
від початку повномасштабного вторгнення в Україну ворог активно використовує цю гармату на фронті. Також ці артилерійські системи є й на озброєнні у ЗСУ.
Значні втрати окупантів: що відомо?
До слова, 21 вересня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим, пошкодивши військову інфраструктуру ворога.
За даними Генштабу, загальні втрати росіян – близько 1 103 580 осіб, а за добу 22 вересня ліквідовано 1010 окупантів.
Крім цього, від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 11 199 танків, 23 282 ББМ та 33 052 артилерійських системи.