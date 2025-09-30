Відповідні заходи проти противника вдалося здійснити на Північно-Слобожанському напрямку Сумської області. Про це повідомляє ССО ЗСУ, пише 24 Канал.
Як вдалося здійснити це?
Оператори 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку показали кадри, на яких видно, як група спецпризначенців приховано підійшла до позицій російських загарбників.
Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха Росії. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської "еліти", знищивши двох окупантів,
– ідеться у повідомленні.
Після цього оператори оточили морпіха та змусили його здатися. Таким чином загалом внаслідок дій українських бійців вдалося знищити трьох морських піхотинців 810-ї бригади, і взяти ще одного окупанта у полон.
Зачистка позицій українськими бійцями: дивіться відео
Інші подібні дії ССО
Нещодавно бійці ССО разом із ГУР МО провели спецоперацію в тилу Росії. Під час спеціальної розвідки в одній з областей Росії оператори організували засідку на рухомий транспорт противника, ліквідували трьох росіян.
Також підрозділи ССО атакували ангари, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області.
Ще раніше оператори Сил спеціальних операцій разом із ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Одним із результатів операції стала успішна засідка на транспорт противника та його екіпаж. Залучали підгрупи для зачистки.