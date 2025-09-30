Відповідні заходи проти противника вдалося здійснити на Північно-Слобожанському напрямку Сумської області. Про це повідомляє ССО ЗСУ, пише 24 Канал.

Як вдалося здійснити це?

Оператори 1-го загону 144-го центру Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку показали кадри, на яких видно, як група спецпризначенців приховано підійшла до позицій російських загарбників.

Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха Росії. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської "еліти", знищивши двох окупантів,

– ідеться у повідомленні.

Після цього оператори оточили морпіха та змусили його здатися. Таким чином загалом внаслідок дій українських бійців вдалося знищити трьох морських піхотинців 810-ї бригади, і взяти ще одного окупанта у полон.

Зачистка позицій українськими бійцями: дивіться відео

Інші подібні дії ССО