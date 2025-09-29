Крім того, українські воїни повернулися з трофеями. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Які результати засідки в тилу Росії?

Воїни 73-го морського центру ССО та ГУР МО України вкотре провели успішну операцію на території ворога. Під час спеціальної розвідки в одній з областей Росії оператори організували засідку на рухомий транспорт противника.

В результаті злагоджених дій спецпризначенців були знищені троє військовослужбовців Росії та їхній транспорт,

– йдеться в повідомленні.

Як українські бійці успішно ліквідували окупантів: дивіться відео

Бійці додають, що після виконання завдань українські спецпризначенці повернулися до України з документами, зброєю та обладнанням противника.

Серед трофеїв – автономний датчик руху, яким ФСБ Росії обладнує периметр державного кордону.

