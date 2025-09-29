ЗСУ також знищили чимало ворожої техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Які втрати росіян станом на 29 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб,

танків – 11 218 (+7);

бойових броньованих машин – 23 290 (+0);

артилерійських систем – 33 284 (+53);

РСЗВ – 1 504 (+1);

засобів ППО – 1 224 (+1);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 345 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 002 (+617);

крилатих ракет – 3 790 (+43);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 151 (+111);

спеціальної техніки – 3 979 (+2).



Втрати ворога на 29 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, загалом Сили оборони атакували понад 10 НПЗ в Росії, які становлять половину потужності країни агресорки з перероблення нафти. Загальні втрати Росії оцінюють у майже мільйон барелів на добу, про що в ефірі 24 Каналу розповів аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот, зауваживши, що йдеться про 50 – 65 мільйонів доларів щодня.

