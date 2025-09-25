Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли подробиці, які відомі на цей момент.
Дивіться також Ліквідовано майже 1000 окупантів та збито літак: втрати ворога на 25 вересня
На Запорізькому напрямку українським військовим вдалося збити російський літак Су-34. Він брав участь в атаках противника на обласний центр та область.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там розповіли подробиці, які відомі на цей момент.
Дивіться також Ліквідовано майже 1000 окупантів та збито літак: втрати ворога на 25 вересня