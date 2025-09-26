Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".

Як росіяни потрапили в "мішок" на Покровському напрямку?

Ворог мав значно більше солдатів, а тому розтягував фронт у Донецькій області. На Покровському напрямку тривали важкі бої – біля Мирнограда та в районі селища Новоекономічного. Надалі бойові дії змістилися на північ. Окремі групи окупантів просунулися на глибину від 12 до 20 кілометрів.

Передбачаючи такий розвиток подій, ми перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар'єрному рубежу – річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку". Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення,

– заявив Сирський.

Довідка. Казенний Торець – права притока Сіверського Дінця. Річка довга і звивиста, вона починається в районі Слов'янської ТЕС, протікає у Краматорську і Слов'янську, Дружківці та тягнеться далеко на південь повз Новоекономічне та Мирноград. Довжина Казенного Торця – 129 кілометрів.



Показуємо Казенний Торець у Донецькій області на карті України

Росіяни перекинули на Добропільський напрямок угруповання морської піхоти – 4 бригади та 1 полк. Це сталося після успішних дій Сил оборони на цьому напрямку. Ворог відмовився від наступу на Новопавлівському напрямку.

"Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху. Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога. Звичайно, ця ситуація матиме подальший розвиток", – пообіцяв головком.

За словами Сирського, на Добропільському напрямку звільнені та зачищені від ворога приблизно 360 квадратних кілометрів. Цей процес триває.

Ситуація на Донеччині зараз

Росіяни змінили тактику