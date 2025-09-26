Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".

Как россияне попали в "мешок" на Покровском направлении?

У врага было значительно больше солдат, а потому он растягивал фронт в Донецкой области. На Покровском направлении продолжались тяжелые бои – у Мирнограда и в районе поселка Новоэкономическое. В дальнейшем боевые действия сместились на север. Отдельные группы оккупантов продвинулись на глубину от 12 до 20 километров.

Предвидя такое развитие событий, мы переместили ряд воинских частей. План заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу – реке Казенный Торец. Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение,

– заявил Сырский.

Справка. Казенный Торец – правый приток Северского Донца. Река длинная и извилистая, она начинается в районе Славянской ТЭС, протекает в Краматорске и Славянске, Дружковке и тянется далеко на юг мимо Новоэкономичного и Мирнограда. Длина Казенного Торца – 129 километров.



Бассейн Казенного Торца / Википедия

Показываем Казенный Торец в Донецкой области на карте Украины

Россияне перебросили на Добропольское направление группировки морской пехоты – 4 бригады и 1 полк. Это произошло после успешных действий Сил обороны на этом направлении. Враг отказался от наступления на Новопавловском направлении.

"Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха. Ежедневно мы уничтожаем там, по разным оценкам, по 200 и более военнослужащих врага. Конечно, эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие", – пообещал главком.

По словам Сырского, на Добропольском направлении освобождены и зачищены от врага примерно 360 квадратных километров. Этот процесс продолжается.

