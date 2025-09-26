Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".
Как россияне попали в "мешок" на Покровском направлении?
У врага было значительно больше солдат, а потому он растягивал фронт в Донецкой области. На Покровском направлении продолжались тяжелые бои – у Мирнограда и в районе поселка Новоэкономическое. В дальнейшем боевые действия сместились на север. Отдельные группы оккупантов продвинулись на глубину от 12 до 20 километров.
Предвидя такое развитие событий, мы переместили ряд воинских частей. План заключался в том, чтобы рассечь группировку врага по барьерному рубежу – реке Казенный Торец. Таким образом те подразделения врага, которые продвинулись в глубину, оказались в своеобразном "мешке". Одновременно мы закрыли этот рубеж действиями наших подразделений Десантно-штурмовых войск на встречных направлениях с севера и юга. Враг оказался в ловушке. Сейчас фактически происходит его уничтожение,
– заявил Сырский.
Справка. Казенный Торец – правый приток Северского Донца. Река длинная и извилистая, она начинается в районе Славянской ТЭС, протекает в Краматорске и Славянске, Дружковке и тянется далеко на юг мимо Новоэкономичного и Мирнограда. Длина Казенного Торца – 129 километров.
Показываем Казенный Торец в Донецкой области на карте Украины
Россияне перебросили на Добропольское направление группировки морской пехоты – 4 бригады и 1 полк. Это произошло после успешных действий Сил обороны на этом направлении. Враг отказался от наступления на Новопавловском направлении.
"Сейчас эти части понесли потери и не имеют успеха. Ежедневно мы уничтожаем там, по разным оценкам, по 200 и более военнослужащих врага. Конечно, эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие", – пообещал главком.
По словам Сырского, на Добропольском направлении освобождены и зачищены от врага примерно 360 квадратных километров. Этот процесс продолжается.
Ситуация в Донецкой области сейчас
Россияне изменили тактику
С начала лета на Добропольском и Новопавловском направлениях они прибегают к так называемой тактике тысячи порезов. Россияне используют много небольших штурмовых групп, которые состоят из 4 – 6 военных. Солдаты наступают, используя рельеф местности (овраги и посадки), чтобы как можно глубже проникнуть на территорию Украины.
Это позволяет оккупантам накопиться и атаковать украинские объекты в глубине, в частности, парализовать логистику, ротацию войск, уничтожить запасы. То есть захватить территорию без большого количества войск.