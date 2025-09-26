Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и Суспильное.

Наступают ли россияне на Днепропетровщине: что сказал Сырский?

Во время общения с журналистами Сырский прокомментировал ситуацию на Днепропетровщине.

Днепропетровщина – это Новопавловское направление, где сходятся административные границы трех областей – Запорожская, Донецкая и Днепропетровская. Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте,

– объяснил он.

Главком подчеркнул: ситуация остается динамичной из-за большой территории и недостаточной плотности войск с обеих сторон. Оккупантов там больше, но им не хватает сил и средств, чтобы "провести какое-то решительное наступление" на Днепропетровщине.

Враг хотел прорвать украинскую оборону и "сделать рывок или в Запорожскую, или в Днепропетровскую области". Для этого россияне перебрасывали с Сумского направления на Новопавловское подразделения морской пехоты. Но им не удалось это сделать.

"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", – сказал Главнокомандующий ВСУ.

