Об этом главком сказал 25 сентября на встрече с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Какие последствия систематических ударов по России?
По словам Сырского, удары по вражескому тылу вызвали топливный кризис, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение оккупационной армии.
Также существенно снизились возможности ВПК противника – и это можно увидеть на поле боя.
Успешные украинские атаки заставили россиян спрятать флот на базе в Новороссийске и оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта.
Генерал отметил, что Украина продолжает наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие дальнобойные удары по России. Главком подчеркнул, что программа DeepStrike – это одна из сильнейших сторон Украины, которая к тому же получила высокую оценку от партнеров.
Что известно о последних поражениях объектов в России?
- ГУР атаковали морскими дронами логистические объекты России в портах Новороссийска и Туапсе, парализовав работу нефтеналивного комплекса "Транснефти".
- Дроны СБУ преодолели 1400 километров – и поразили один из крупнейших НПЗ России. Речь идет о "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Это уже вторая атака на завод за короткое время, предыдущая состоялась 18 сентября.
- В ночь на 20 сентября дроны СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции трубопровода Куйбышев – Тихорецк, участвующих в экспорте нефти через порт Новороссийск. В результате ударов зафиксированы пожары на станциях "Зензеватка", "Совхозная-2" и "Самара", что привело к остановке перекачки нефти.