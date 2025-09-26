Об этом главком сказал 25 сентября на встрече с журналистами, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также В России пылает Афипский НПЗ: по нему попали дроны

Какие последствия систематических ударов по России?

По словам Сырского, удары по вражескому тылу вызвали топливный кризис, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение оккупационной армии.

Также существенно снизились возможности ВПК противника – и это можно увидеть на поле боя.

Успешные украинские атаки заставили россиян спрятать флот на базе в Новороссийске и оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта.

Генерал отметил, что Украина продолжает наращивать и масштабировать подразделения, осуществляющие дальнобойные удары по России. Главком подчеркнул, что программа DeepStrike – это одна из сильнейших сторон Украины, которая к тому же получила высокую оценку от партнеров.

Что известно о последних поражениях объектов в России?