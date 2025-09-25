Об этом 24 Каналу сообщили источники в украинской спецслужбе.
Что известно об атаке ГУР по российским черноморским портам?
В результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска. Там Россия загружает нефть на танкеры – в том числе и из числа так называемого теневого флота.
Указанные пункты суммарно способны экспортировать 2 миллиона баррелей сырья в день.
Также морские дроны ГУР поразили нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.
Атака объектов нефтяного экспорта государства-агрессора, который питает ведение преступной войны против Украины, также в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенного охранять черноморские порты,
– отметили в ГУР.
Хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, вызвал панику среди населения Новороссийска, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи. В последнем объявлена экстренная эвакуация с пляжей.
Сообщение об атаке / Скриншот
Россияне жалуются из-за атаки дронов / Скриншот
Ранее в Туапсе и Новороссийске сообщали о взрывах
В Туапсе вечером 24 сентября слышали взрывы и сирены. Глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко призвал жителей Туапсе покинуть Центральную площадь и пляжи города.
Сообщалось об атаке на порт, россияне открыли по дронам активный огонь. Дым якобы видели у железной дороги, но следует отметить, что железная дорога в городе проходит возле порта.
Днем 24 сентября россияне писали об атаке на Новороссийск. Там говорилось о безэкипажных катерах, обнаружены в акватории рядом с Туапсинским округом и Геленджиком.
Из-за падения обломков беспилотников повреждены 7 домов, включая отель "Новороссийск", заявили в России. Речь идет даже о двух погибших и 6 раненых.