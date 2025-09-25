Про це 24 Каналу повідомили джерела в українській спецслужбі.
Дивіться також Росії залишився рік до катастрофи: чим обернуться для Путіна масовані атаки по НПЗ
Що відомо про атаку ГУР по російських чорноморських портах?
Внаслідок операції ГУР паралізовано роботу нафтоналивного комплексу "Транснєфті" та терміналу каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска. Там Росія завантажує нафту на танкери – зокрема й з числа так званого тіньового флоту.
Вказані пункти сумарно здатні експортувати 2 мільйони барелів сировини на день.
Також морські дрони ГУР уразили нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів Росії у порту Туапсе.
Атака об’єктів нафтового експорту держави-агресора, який живить ведення злочинної війни проти України, також вкотре засвідчила криворукість російського угруповання, призначеного охороняти чорноморські порти,
– зазначили у ГУР.
Хаотичний і неточний вогонь російських військових спричинив руйнування житлових об’єктів, знищив декілька легкових автомобілів, спричинив паніку серед населення Новоросійска, Туапсе, а також в розташованому за декілька десятків кілометрів від місця атаки Сочі. В останньому оголошено екстрену евакуацію з пляжів.
Пошкоджено готель "Новоросійськ": дивіться відео
Росіянин скаржиться на чергову атаку: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Повідомлення про атаку / Скриншот
Росіяни скаржаться через атаку дронів / Скриншот
Раніше у Туапсе та Новоросійську повідомляли про вибухи
У Туапсе увечері 24 вересня чули вибухи та сирени. Глава Туапсинського округу Краснодарського краю Сергій Бойко закликав мешканців Туапсе залишити Центральну площу та пляжі міста.
Повідомлялося про атаку на порт, росіяни відкрили по дронах активний вогонь. Дим нібито бачили біля залізниці, але слід зазначити, що залізниця у місті проходить біля порту.
Вдень 24 вересня росіяни писали про атаку на Новоросійськ. Там мовилося про безекіпажні катери, виявлені в акваторії поряд з Туапсинським округом та Геленджиком.
Через падіння уламків безпілотників пошкоджено 7 будинків, включаючи готель "Новоросійськ", заявили в Росії. Ідеться навіть про двох загиблих і 6 поранених.