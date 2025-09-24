Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали ASTRA та "Кримський вітер".

Які наслідки від вибухів у Новоросійську?

Мер Новоросійська ще вранці повідомляв, що в місті йде відбиття атаки БЕК і закликав усіх дотримуватися заходів безпеки. Одна з росіянок зафіксувала момент, як невідомий безекіпажний катер плив у морі, а згодом на місці утворився величезний стовп диму.

Згодом місцеві писали, що "прилетіло в будинок". Місцеві канали повідомляли, що у бік набережної в місті їдуть кілька пожежних розрахунків, а також є пошкодження багатоквартирних будинків та автомобілів.

Також палали автівки поблизу готелю "Новоросійськ", там також були вибиті шибки.

Окрім того, повідомлялося, що під атакою могла бути військово-морська база Чорноморського флоту Росії, яка якраз-таки розташована у Новоросійську.

Довідково! Раніше Чорноморський флот Росії був розташований у Севастополі, який окупувала Росія у 2014 році. Однак після серії успішних атак українських дронів по військових кораблях РФ мусила передислокувати судна у Новоросійськ, який не абсолютно не прилаштований для великих кораблів.

Пізніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у своєму каналі, що нібито внаслідок атаки загинули 3 людини, а ще 6 – постраждали. Однак достовірність цієї інформації лишається під сумнівом.

За даними оперативного штабу Кубані, який цитує пропагандистське видання ТАСС, троє постраждалих під час атаки на Новоросійськ перебувають у тяжкому стані, ще троє – у стані середнього ступеня тяжкості.

Російський посадовець також писав, що під атакою була центральна частина Новоросійська. Пошкодження буцімто зазнали 7 житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю і 20 автівок. Відбиття атаки, за словами Кондратьєва, триває.

З відео можна побачити, що російська ППО збиває невідомі дрони прямо над містом, абсолютно не дбаючи про цивільних громадян. Внаслідок цього і стаються пожежі на дорогах та поблизу будинків.

Цікаво, що Міноборони Росії повідомило, що у період з 07:00 до 12:00 сили ППО нібито "збили 16 українських безпілотників літакового типу" над територіями Бєлгородської області, анексованого Криму та акваторією Чорного моря.

