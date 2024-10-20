Про це заявив російський сенатор та ексгендиректор "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Чи здатна Росія проводити повноцінні морські паради: Плетенчук оцінив перспективи ворожого флоту

Як Рогозін визнав втечу ЧФ з Криму у Росію

Дмітрій Рогозін в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "Московський комсомолець" розповів, що Чорноморський флот дійсно зазнав змін у бойовому застосуванні у ході так званої "СВО".

Чорноморський флот був змушений змінити, по суті, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника,

– заявив Рогозін.

Інших подробиць передислокування Чорноморського флоту окупант не навів.

До слова, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук 15 липня повідомляв, що з тимчасово окупованого Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії. Це було останнє серйозне судно, яке ворог передислокував з анексованого українського півострова.

Плетенчук також пояснював, що наразі у Росії немає особливого вибору, куди переміщувати свій Чорноморський флот. Тому окупанти фактично були вимушені покинути Крим і перебазуватися в Новоросійськ, який не пристосований для подібних військових кораблів. Адже на цій базі бракує причалів.