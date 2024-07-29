У Росії 28 липня провели морський парад на честь дня військово-морських сил. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук помітив цікаву деталь стосовно формату проведення російського морського параду та човнів флоту Росії. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що було не так з парадом

На цьому параді було тільки два кораблі чорноморського флоту Росії. На ньому не було кораблів, про пошкодження або знищення яких протягом року заявляли Сили оборони України.

Станом на зараз Росія паради проводить лише в пункті базування Новоросійськ. Це фактично єдина локація, де вони зараз перебувають. Також вони проводять "підводні паради". Здебільшого вони застосовують зараз підводні човни в акваторії Чорного моря,

– сказав Дмитро Плетенчук.

Він підкреслив, що останнім часом ситуація з флотом у росіян погіршується.

Також в ефірі згадали, що цього року трансляція об’єднала російські паради в Санкт-Петербурзі, Владивостоці, Сєвєроморську, Каспійську та Тартусі. Два судна російсько-чорноморського флоту все-таки взяли участь.

Продемонстровані кораблі Росії – це корвет "Меркурій", який з 2024 року "виконує завдання" на російській базі в сирійському Тартусі, а також “Адмірал Григорович". Щодо цих кораблів Плетенчук зазначив наступне:

"Вони не можуть повернутися… Деякі кораблі зі складу чорноморського флоту перебували поза межами Азово-Чорноморського регіону на момент повномасштабного вторгнення. Якби вони могли – вони б повернулись, напевно. Це з одного боку. А з іншого, в цьому нема сенсу. Ті одиниці, які в них є в наявності, їм банально нема де ставити".

Цього року в морському параді Росії брали участь кораблі так званих "дружніх країн" – два китайських судна, по одному з Алжиру й Індії в Петербурзі, ще два китайських кораблі у Владивостоці.

Ще у 2021 році у параді в Санкт-Петербурзі брали участь три іноземні кораблі – з Ірану, Індії та Пакистану. Загалом тоді показали понад пів сотні кораблів та підводних човнів. Цього року офіційно їх було всього 25.

Нагадаємо, увагу користувачів в мережі привернула частина параду, де моряки вітали Путіна. Жести моряків нагадали так зване нацистське або гітлерівське вітання з підняттям правої руки.