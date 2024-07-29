Захід привернув увагу куцим представництвом Чорноморського флоту. В морському параді не брав участі жоден із ворожих кораблів, про пошкодження чи знищення яких за останній рік говорила Україна.

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"Нацистське вітання" на російському параді

Путін під час виступу заявив, що за участь у так званій "СВО" вже нагороджено понад 30 тисяч матросів й офіцерів ВМФ Росії.

Однак увагу користувачів привернула та частина параду, де моряки вітали кремлівського диктатора. Жести моряків аж надто нагадали так зване нацистське або гітлерівське вітання з підняттям правої руки. Однак на тлі не Третій Рейх, а Санкт-Петербург.

"Вони вже навіть не намагаються приховувати свою нацистську натуру", – іронічно зазначають в мережі.

Моряки привітали Путіна на параді: дивіться відео

До слова, раніше стало відомо, що російські військові кораблі покинули Азовське море. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни "почали про щось здогадуватися". Вочевидь йдеться про удар по порому "Славянин", який був розташований у російському порті "Кавказ", що в Краснодарському краї.