Під час трансляції Головного морського параду на честь дня ВМФ показали лише два кораблі Чорноморського флоту. Ними були корвет "Меркурій", який з 2024 року виконує завдання на російській військовій базі у сирійському Тартусі, та фрегат "Адмірал Григорович".

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"Серйозно спалилися"

Водночас жоден із кораблів, які, за заявами українських військових, були пошкоджені або знищені за останній рік, не взяв участь у святкуванні.

При цьому сам Чорноморський флот згадувався двічі під час доповідей командувачів флоту головнокомандувачу ВМФ.

Військовослужбовці частин та з'єднань Чорноморського флоту наразі несуть бойове чергування з охорони південних рубежів Росії та виконують завдання під час спеціальної військової операції,

– виправдовувався диктор під час трансляції.

Цього року трансляція вперше об'єднала паради в Санкт-Петербурзі (традиційну частину його в Кронштадті цього року було скасовано), у Балтійську, Владивостоці, Північноморську, Каспійську та на російській базі в сирійському Тартусі.

У цьогорічному параді брало участь також кілька кораблів із "дружніх" країн – чотири китайські судна, одне з Алжиру та одне з Індії.

У довоєнному 2021 році на святкуванні були помічені три іноземні кораблі – з Індії, Ірану та Пакистану. Загальна кількість продемонстрованих кораблів і підводних човнів тоді перевищила 50, а на цей раз їх, за офіційними даними, лише 25.

Нагадаємо, що з 2022 року українські військові атакували понад 20 російських кораблів та суден забезпечення.