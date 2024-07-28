Росіяни вже досить давно мріють про власний проєкт літака вертикального злету. Для цього можуть бути використані ще радянські напрацювання.
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Реанімувати проєкт Як-141
Російські пропагандистські ресурси пишуть про те, що компанія "Яковлєв" начебто "готова повернутись до проєкту зі створення літака вертикального злету та посадки 5-го покоління".
Саме ця компанія в радянські часи займалось палубними літаками вертикального злету та посадки, які стояли на озброєнні або ж призначались для Росії. Вони згадали про Як-36 (котрий так і залишився на етапі демонстратора технологій), Як-38 (єдиний серійний тип радянських бойових літаків вертикального злету та посадки) і Як-141 (перспективний проєкт, який був закритий у 1992 році через нестачу ресурсів).
До цього росіяни згадували про цей проєкт єдиний раз – у 2019 році. Тоді мова йшла саме про реанімацію проєкту Як-141. Технологічно він є саме проєктом радянських часів.
Що це за проєкт
Особливість Як-141 полягала в тому, що це був надзвуковий літак вертикального злету й посадки. Робота над цим літаком стартувала ще у 1972 році, але перший політ першого дослідного екземпляра відбувся лише у 1987 році, а перша посадка на палубу авіаносного корабля відбулась лише у 1991 році.
Передбачалось, що Як-141 має увійти до складу авіагруп усіх авіаносних крейсерів. Усього було збудовано два дослідні екземпляри цього літака. Один з яких розбився восени 1991 року під час випробувань, а в 1992 році проєкт Як-141 був остаточно закритий.
Характеристики Як-141:
- довжина фюзеляжу та розмах крил – 18,3 метра та 10,1 метра (в розгорнутому стані) відповідно;
- максимальна злітна маса – 19,5 тонн (при розбігу довжиною 120 метрів);
- максимальна швидкість польоту – 1800 кілометрів на годину (на висоті 11 кілометрів);
- бойовий радіус – до 900 кілометрів;
- бойове навантаження – до 2600 кілограмів (за умови розбігу в 120 метрів), номенклатура – ракети "повітря-повітря" Р-77, Р-27, Р-60 та Р-73, ракети "повітря-поверхня" типу Х-35, Х-31 та Х-25; некеровані авіабомби та реактивні снаряди.