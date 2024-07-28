У розпорядження партизанського руху "Атеш" потрапили документи, які свідчать про те, що, у 810 окремій гвардійській бригаді морської піхоти, така кількість "вакантних посад", ніби це новостворений підрозділ.

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У ВМФ Росії нові проблеми

За даними партизанів, у Росії не лишилося ні сержантів, ні офіцерів. Немає заступників командирів та командирів відділень та взводів у всіх напрямках. Це стосується і мінометної батареї та відділення FPV-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень.

Насправді ситуація патова і ми описуємо лише малу частину того, що бачимо у внутрішніх документах окупантів. Можемо констатувати лише те, що підрозділ є абсолютно недієздатним,

– йдеться у повідомленні "Атеш".

Зазначається, що 70% вакантних посад – це заступники командирів та командири, без яких жодна армія навіть просто не може функціонувати, не те що перемагати. "Тому в день ВМФ Росії, ми від щирого серця вітаємо з цим досягненням все керівництво Росії", – додали партизани.

До слова, за даними ВМС, в Азовському морі не фіксується перебування російських військових кораблів. Раніше вони могли базуватися в Азові або періодично заходити, наприклад, у Таганрозьку затоку.