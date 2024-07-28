Журналісти Business Insider, посилаючись на експерта із бойових безпілотників, наголосили, що копіювання українських дронів навряд чи принесе велику допомогу окупантам. Ба більше, це може виявитися даремним витрачанням ресурсів країни-агресорки.

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Що відомо про копіювання українських морських дронів Росією

У виданні зазначили, що українські морські безпілотники відіграли важливу роль у стримуванні Чорноморського флоту Росії. Минулого року Україна зробила попередження, заявивши, що Росія намагається використати частини українських безпілотників для створення власних.

Британська розвідка тим часом заявляла, що Росія активно намагається скоротити розрив у військово-технічному потенціалі з Україною. А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін у відповідь на це впевнено заявив, що зусилля Росії в кінцевому підсумку будуть безуспішними.



Експерт з безпілотників Джеймс Паттон Роджерс з інституту технічної політики Корнелла Брукса, проаналізував ситуацію, припустивши, що зосередженість Росії на копіюванні українських морських дронів може бути неправильним розподілом ресурсів. Як зазначив Роджерс, відсутність в України значного військово-морського флоту робить її малоймовірною мішенню для таких зусиль.

Роджерс підкреслив, що українські безпілотники досягли успіху, націлившись на екіпажі російських військово-морських кораблів. Однак слід зазначити, що Україна не має військових кораблів, а володіє лише невеликими суднами, що вказує на те, що будь-які потенційні атаки безпілотників з боку Росії мали б мінімальний вплив.

Простіше кажучи, Росія може використовувати частини та інформацію для створення морських безпілотних апаратів, але постає запитання: чи буде це найефективніше використання російських ресурсів?

– спитав експерт.

Автори матеріалу наголосили, що військово-морські безпілотники стали важливим компонентом атак України на Чорноморський флот Росії в Криму. Українські військові раніше повідомляли про значні пошкодження флоту, причому третина кораблів нібито була знищена. Крім того, у березні Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що флот вважається "функціонально неактивним".

Останні повідомлення вказують на те, що Росія вивела останній патрульний корабель зі складу Чорноморського флоту, дислокованого в Криму, що було підтверджено українською стороною.

Коментуючи розвиток морських технологій, Роджерс визнав виняткові досягнення українських інженерів у розробці військово-морських безпілотників за мінімальну ціну.

Він додав, що їхня винахідливість на ранніх етапах війни "привела до того, що морські дрони, швидкісні катери та комерційні технології були перетворені на життєздатну та життєво важливу оборонну зброю, яка серйозно стримувала операції російського флоту".

Протягом усього російського вторгнення безпілотники відігравали значну роль як на суші, так і на морі, перевершуючи їх використання в попередніх конфліктах. Ці безпілотні літальні апарати використовувалися для наступальних ударів по особовому складу, техніці та інфраструктурі противника, а також для розвідки з метою підтримки інших військових операцій.

Модернізація безпілотників і засобів постановки перешкод залишається в центрі уваги обох сторін, оскільки вони прагнуть випередити один одного в технологічному розвитку і врахувати уроки, отримані від своїх супротивників.

Чи зможе Росія скопіювати українські морські дрони

Експерт з безпілотників Джеймс Паттон Роджерс описав це як "гру в кішки-мишки". У своєму коментарі Єрін підкреслив, що Росія може постати перед труднощами у відтворенні українських технологій через високий рівень кваліфікації наших інженерів.

За словами представника ГУР, Україна присвятила багато часу і зусиль розробленню цих технологій, що робить малоймовірним успішне імітування їх Росією.

Однак Роджерс наголосив, що у Росії є можливість досягти успіху в цій справі.

Те, що Україна є лідером у розробці морських безпілотників, не означає, що Росія не виграє від захоплення та аналізу частин захоплених українських безпілотників, – зауважив він.

Експерт підкреслив великий досвід Росії у військово-морській інженерії та її здатність використовувати елементи власних розробок морських безпілотників, якщо це необхідно. Роджерс також відзначив співпрацю Росії з Іраном у розробленні безпілотників, особливо в галузі морських дронів. Однак, попри ці можливості, експерт припустив, що морські дрони можуть бути не дуже корисними в нинішньому конфлікті.

Спекуляції точаться навколо стратегічних міркувань Росії щодо потенційних майбутніх конфліктів, включаючи можливу війну з НАТО. Європейські країни висловлюють занепокоєння щодо можливості російської агресії за межами України, якщо її не зупинити.

Зрештою у виданні підкреслили, що попри ці дискусії, потенційні переваги морських дронів у такому потенційному конфлікті залишаються невизначеними.