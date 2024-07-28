Тепер російські загарбники замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни. Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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Яка тактика у росіян у Чорному та Азовському морях

У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони Росії Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали,

– пояснив Плетенчук.

За його словами, станом на зараз тактика росіян у Чорному та Азовському морі зведена до присутності лише підводних човнів. Речник додав, що складніше знайти та знищити.

"Так само це була тактика збільшення застосування авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Вони шукають спосіб протидіяти", – додав він.

Як каже він, в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів - це порт Новоросійська. Кораблі з цієї бази виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Цікаво, що на тлі дня Військово-морського флоту країни-агресорки партизани руху "Атеш" заявили, що у ВМФ Росії закінчився офіцерський і сержантський склади морпіхів. Ба більше, це стосується і мінометної батареї та відділення FPV-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень.