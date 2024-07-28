Теперь российские захватчики вместо надводных кораблей делают ставку на подводные лодки. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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Какая тактика у россиян в Черном и Азовском морях

У них не такой и большой выбор. Мы видим определенные изменения с приходом нового командующего, которого представил теперь уже бывший глава Министерства обороны России Шойгу. Так, они некоторое время эту тактику искали,

– объяснил Плетенчук.

По его словам, по состоянию на сейчас тактика россиян в Черном и Азовском море сведена к присутствию только подводных лодок. Представитель добавил, что сложнее найти и уничтожить.

"Так же это была тактика увеличения применения авиационной компоненты, тактика обстрелов с территории Крыма и применения оперативно-тактического комплекса "Искандер". Они ищут способ противодействовать", – добавил он.

Как говорит он, в Азово-Черноморском регионе осталась одна локация для пребывания российских кораблей - это порт Новороссийска. Корабли с этой базы выходят редко и только для кратковременных действий.

Интересно, что на фоне дня Военно-морского флота страны-агрессора партизаны движения "Атеш" заявили, что в ВМФ России закончился офицерский и сержантский составы морпехов. Более того, это касается и минометной батареи и отделения FPV-дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений.