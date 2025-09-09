Про це у вівторок, 9 вересня, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

Чому Новоросійськ небезпечний для російського флоту?

За словами речника українських ВМС, технічно ворог може запускати "Калібри" безпосередньо з гавані. Однак постійне перебування там кораблів Чорноморського флоту Росії небезпечне.

Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити – ні. Тоді ми їх прямо там знищимо. І вони це чудово розуміють,

– зауважив Плетенчук.

Тож зазвичай російські кораблі виходять у Цемеську бухту, запускають ракети й повертаються назад. "Це справа кількох годин", – додав військовий.

Також він наголосив, що флот противника загалом не може вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти у Крим, що потрібно з технічних причин, адже там розташована ремонтна база.

Водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому тут у них є обмежений маневр,

– сказав речник.

Атака на російський "Буян-М": коротко про головне