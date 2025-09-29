ВСУ также уничтожили немало вражеской техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери россиян по состоянию на 29 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек,
- танков – 11 218 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 290 (+0);
- артиллерийских систем – 33 284 (+53);
- РСЗО – 1 504 (+1);
- средств ПВО – 1 224 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 002 (+617);
- крылатых ракет – 3 790 (+43);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 151 (+111);
- специальной техники – 3 979 (+2).
Потери врага на 29 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в целом Силы обороны атаковали более 10 НПЗ в России, которые составляют половину мощности страны-агрессора по переработке нефти. Общие потери России оценивают в почти миллион баррелей в сутки, о чем в эфире 24 Канала рассказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот, заметив, что речь идет о 50 – 65 миллионов долларов ежедневно.
Потери врага: последние новости
Несколько дней назад в Генштабе сообщили, что ССО 9 августа ударили по ангарам, которые использовали россияне из 448-й ракетной бригады для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики на Курщине.
Результатом такой работы стали: 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250, 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер", поражен ЗРПК "Панцирь-С1", что прикрывал объект и разрушены склады и автомобильная техника.
Также недавно на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по Запорожью, с применением управляемых авиабомб.
Добавим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 454 беспилотных летательных аппарата и 131 единицу автомобильной техники оккупантов.