Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.

Какие потери понесли россияне?

В августе подразделения Сил специальных операций атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики.

В результате ударов по вражеским объектам в Курской области россияне потеряли ряд техники. Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:

5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;

1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";

поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;

разрушены склады и автомобильная техника.

Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет,

