Соответствующий удар удалось нанести еще 9 августа 2025 года.

Какие потери понесли россияне?

В августе подразделения Сил специальных операций атаковали ангары, которые использовали оккупанты из 448-й ракетной бригады имени Непобедимого для скрытого хранения ОТРК "Искандер" на территории бывшей птицефабрики.

В результате ударов по вражеским объектам в Курской области россияне потеряли ряд техники. Таким образом, согласно обнародованной информации, результатом комплексной операции ССО против российских оккупантов стали:

  • 5 уничтоженных транспортно-заряжающих машин типа 9Т250;
  • 1 уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер";
  • поражен ЗРПК "Панцирь-С1", прикрывавший объект;
  • разрушены склады и автомобильная техника.

Силы обороны Украины продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью прекращения агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет,


Прочие операции ССО

  • Недавно операторы Сил специальных операций вместе с ГУР провели специальные действия в тылу России. Одним из результатов операции стала успешная засада на транспорт противника и его экипаж. Также привлекали подгруппы для зачистки.
  • Также на днях ССО атаковали хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты России в Курской области. Поразили базу хранения материальных средств, склады с боеприпасами, место скрытого размещения вооружения и военной техники.
  • Еще раньше ГУР и ССО атаковали железную дорогу в России по направлению Орел – Курск. Вследствие этого было уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны, ликвидировано двух росгвардейцев, а еще одному оторвало ноги.