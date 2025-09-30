Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области и Запорожье.

Известно, что враг, к сожалению, оккупировал село Полтавка в Донецкой области и продвинулся возле этого населенного пункта.

Кроме этого, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки в Запорожской области.

Также известно, что российские оккупанты продвинулись вблизи Серебрянского лесничества.

Что известно о ситуации на передовой?