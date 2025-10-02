Холодна пора року значно зміцнює позиції наших оборонців, тоді як ворог зазнає абсолютного провалу. Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

Що сказав Трегубов про минулий зимовий наступ росіян?

Минула зима є хорошим прикладом провальної кампанії ворога.

Вони вирішили атакувати взимку — там був провал, абсолютний провал. Тому в цьому плані скоріше позитивні новини,

– каже Трегубов.

Як зазначає речник, спрогнозувати потенційне просування в бік Костянтинівки важко. Все залежить від ряду факторів, зокрема їхньої сміливості, підготовленості та мобілізаційного ресурсу.

Що відомо про плани росіян?

Раніше начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов зазначав, що російські сили продовжуватимуть наступальні дії в Донецькій та Луганській областях, прагнучи виконати завдання вищого керівництва – їх повної окупації.

За словами Гнатова, події на Покровському напрямку визначать характер дій ворога і на інших ділянках фронту. Погода відіграє свою важливу роль – опади зроблять місцевість менш прохідною та суттєво обмежать маневреність військ.

Яка ситуація на фронті зараз?