Про це повідомив командир штабу 1-го корпусу "Азов" із позивним "Лемко" в інтерв'ю The Times, передає 24 Канал.

Дивіться також Сирський розповів, скільки Україні вдалося звільнити територій за час контрнаступальної операції

Як ЗСУ відбивали ворога біля Добропілля?

У серпні 1-й корпус "Азов" був направлений у напрямку Добропілля. Тоді російські війська прорвали першу лінію оборони України. Начальник штабу "Лемко" розповів, що ситуація була критичною.

Ворог прорвав першу лінію оборони. Вони могли прорватися далі – в оперативно-стратегічний простір. Це був повний хаос. Ніхто не знав, де наші позиції, де ворог. Не було ні другої, ні третьої лінії оборони,

– сказав військовий.

За словами "Лемка", чисельність російських військ переважала українські сили. Проте досягти успіху вдалось завдяки швидким та злагодженим рішенням, а також ефективній роботі розвідки та дронів.

Нас 40 тисяч проти понад 100 тисяч росіян. Ми перемогли тут завдяки маневровій обороні та швидким, якісним рішенням. Можливо, вони простоять там місяць, перш ніж помруть, здадуться чи відступлять,

– повідомив "Лемко".

Як передає видання, перший тиждень українські сили збирали розвіддані, щоб отримати точну картину бою. Для координації командування зібрало всіх командирів бригад та батальйонів у спільному штабі на два тижні, "допоки вони навчились працювати разом".

За даними The Times, кілька тисяч російських піхотинців просувались без підтримки артилерії та дронів. Українські сили атакували їхні фланги та тил, що дозволило зупинити наступ і завдати втрат ворогу.

Командир розвідувальної роти 2-го батальйону 14-ї Червонокалинської бригади з позивним "Мацик" поділився із виданням спогадами, як стримували росіян.

Ми працювали над тим, щоб блокувати (росіян – 24 Канал), щоб не дати їм можливості відійти вбік, і ми зачищаємо тил розвідувальними групами,

– додав лейтенант "Мацик".

Яка ситуація на Донеччині?