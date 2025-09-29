Генерал провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступу, передає 24 Канал із посиланням на заяву Сирського.

Що відомо про оточення ворога у районі Добропілля?

Головком повідомив, що завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина російських підрозділів опинилась в оточенні.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.

Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів.

Під час зустрічі із командирами Сирський поставив завдання і дав вказівки щодо посилення вогневого ураження противника, нейтралізації ДРГ та покращення взаємодії підрозділів.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?