Генерал провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступлению, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского.
Что известно об окружении врага в районе Доброполья?
Главком сообщил, что благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть российских подразделений оказалась в окружении.
Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769.
Также враг потерял 969 единиц вооружения и военной техники.
За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров.
Во время встречи с командирами Сырский поставил задачу и дал указания по усилению огневого поражения противника, нейтрализации ДРГ и улучшения взаимодействия подразделений.
Какова ситуация на Добропольском направлении?
- Заметим, что Добропольское направление в официальных отчетах Генштаба входит в Покровское направление.
- На днях российские военкоры жаловались, что оккупанты оказались в 3 "котлах" на Покровском направлении. В ОСУВ "Днепр" подтвердили, что в некоторых местах россиян действительно хорошо прижали. Однако отметили, что говорить о "котлах" и окружении еще рано.
- Ранее эксперты сообщали, что на Добропольском выступлении наши военные сформировали три кольца окружения для врага. Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала объяснял, что если оккупантов удастся здесь разгромить, тогда противнику придется отсрочить свои планы по окружению Покровска.
- В то же время отмечалось, что враг проводит крупнейшую с 2022 года перегруппировку, перебрасывая на Добропольское направление дополнительные силы.