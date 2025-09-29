Генерал провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступлению, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Сырского.

Что известно об окружении врага в районе Доброполья?

Главком сообщил, что благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть российских подразделений оказалась в окружении.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769.

Также враг потерял 969 единиц вооружения и военной техники.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров.

Во время встречи с командирами Сырский поставил задачу и дал указания по усилению огневого поражения противника, нейтрализации ДРГ и улучшения взаимодействия подразделений.

Какова ситуация на Добропольском направлении?