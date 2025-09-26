Об этом сообщает 24 Канал. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новом роде войск во время общения с журналистами 26 сентября, передают корреспонденты УНИАН.

Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

Что о Воздушных силах рассказал Головко?

По словам Главнокомандующего ВСУ, Украина сейчас находится в процессе создания нового рода войск в Воздушных силах – беспилотных систем противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что дроны-перехватчики "Шахедов" имеют эффективность в более 70%.

Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать,

– рассказал Сырский.

Другое направление, по его словам – легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с "Шахедами". Кроме этого, Украина увеличивает средства радиоэлектронной борьбы. В частности средствами РЭБ сейчас планируется обеспечить четырехкратное перекрытие объектов.

"У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения", – сказал Головко.

Что известно об эффективности украинских дронов?