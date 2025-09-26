Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий генерального секретаря НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg.

Что Рютте сказал о противодействии российским БпЛА?

Марк Рютте признал, что НАТО не хватает надлежащего оборудования для противодействия российским беспилотникам, но добавил, что альянс учится от украинского опыта и вскоре развернет новые системы. Речь идет о создании возможности иметь под рукой новейшие перехватчики, наряду с традиционными средствами ПВО.

Недопустимо сбивать дроны, которые стоят тысячу-две тысячи долларов, ракетами за полмиллиона или миллион. Все мы быстро разрабатываем новые технологии и учимся у украинцев,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

В течение нескольких дней союзники открыто спорили, следует ли сбивать российские самолеты, которые неоднократно пересекали границу НАТО. Однако на этой неделе европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения полной силой, включая сбивание российских самолетов.

Марк Рютте отказался комментировать эти разговоры, но признал, что подобные "сигналы" звучат постоянно в неформальных каналах. В то же время он назвал последние дроновые инциденты в Дании очень тревожными, а местные власти сейчас проверяют возможную причастность России.

К слову, в эфире 24 Канала военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что НАТО не имеет единой позиции по реагированию на провокации Кремля, даже относительно того, считать ли это нападением.

Что известно об обострении напряжения в Европе?