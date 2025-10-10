Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ.

Что известно об уничтожении ДРГ врага в Ямполе?

В ССО сообщили, что оккупанты пытались закрепиться в населенном пункте и создать плацдарм для дальнейших штурмов. Бойцы 8 полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины выбивали с территории ДРГ российской армии.

Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага,
– говорится в сообщении.

В результате действий украинских воинов армия агрессора понесла потери и враг был отброшен от Ямполя.

ССО уничтожили ДРГ противника в Ямполе: смотрите видео

Потери россиян: последние новости

  • За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также ВСУ обезвредили 5 танков, 14 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 254 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники оккупантов.

  • Украинские военные на днях сообщали, что с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово в донецкой области. Там они смогли поразить российский военный КАМАЗ.

  • Также ночью 4 октября Силы обороны поразили на Курщине радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер". Вместе с тем, был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил врага, дислоцирующейся на временно оккупированной территории Донецкой области.