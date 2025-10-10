Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сил спецопераций ВСУ.

Что известно об уничтожении ДРГ врага в Ямполе?

В ССО сообщили, что оккупанты пытались закрепиться в населенном пункте и создать плацдарм для дальнейших штурмов. Бойцы 8 полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины выбивали с территории ДРГ российской армии.

Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага,

– говорится в сообщении.

В результате действий украинских воинов армия агрессора понесла потери и враг был отброшен от Ямполя.

ССО уничтожили ДРГ противника в Ямполе: смотрите видео

