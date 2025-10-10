Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 10 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:
- личного состава – около 1 120 510 (+1120) человек,
- танков – 11 246 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 339 (+14);
- артиллерийских систем – 33 547 (+13);
- РСЗВ – 1 517 (+0);
- средств ПВО – 1 225 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);
- крылатых ракет – 3 841 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);
- специальной техники – 3 973 (+0).
Потери врага на 10 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1020 человек. Также ВСУ обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 328 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники оккупантов.
Также украинские бойцы сообщали, что с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области. Там они смогли поразить российский военный КАМАЗ.
Кроме этого, недавно, а именно, ночью 4 октября Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер". Вместе с тем, был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил врага, дислоцирующегося на временно оккупированной территории Донецкой области.