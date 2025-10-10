Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 10 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно достигают:

  • личного состава – около 1 120 510 (+1120) человек,
  • танков – 11 246 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 339 (+14);
  • артиллерийских систем – 33 547 (+13);
  • РСЗВ – 1 517 (+0);
  • средств ПВО – 1 225 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);
  • крылатых ракет – 3 841 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);
  • специальной техники – 3 973 (+0).


Потери врага на 10 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • За прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1020 человек. Также ВСУ обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, 328 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники оккупантов.

  • Также украинские бойцы сообщали, что с помощью FPV-дрона преодолели десятки километров и попали в оккупированное Курахово Донецкой области. Там они смогли поразить российский военный КАМАЗ.

  • Кроме этого, недавно, а именно, ночью 4 октября Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер". Вместе с тем, был нанесен удар по командному пункту 8 армии вооруженных сил врага, дислоцирующегося на временно оккупированной территории Донецкой области.