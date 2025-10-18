Там на неї чекав засаджений город. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про сім'ю, яку 28 разів евакуйовували з Куп'янська?

Керівник громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк розповів, що кількість евакуацій цієї родини – це рекорд.

Це якраз літо. Родина похилого віку – насправді дуже гарні люди, але своєрідні і зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і увесь час чоловік пересувався разом з нами. Ми дуже сварились, а потім вже змирились і везли його,

– розповів Гуманюк.

Він додав, що не знає, як сім'ї кожного разу вдавалося повертатися додому – туди вони доїжджали самостійно.

"На той час ще зв'язок у Куп'янську був, там у деяких місцях, і вони телефонували і просили їх вивезти. Невідомо, як поверталися, але потім телефонували та просили забрати", – розповів волонтер.

Він зауважив, що зазвичай організація відправляє таких людей у чорний список. Після цього інші гуманітарні організації також їх більше не вивозять.

Але ці душевні виявились і дуже здружилися з нашими водіями і допомогли їм, йшли на поступки. Постійно сварили їх, але постійно забирали,

– додав Гуманюк.

